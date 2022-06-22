زياد برجي يفتتح الصيف بأغنيته الجديدة (إجت الصيفية)

طرح الفنان زياد برجي فيديو كليب أغنيته الجديدة (إجت الصيفية) عبر قناته على موقع (يوتيوب). وأغنية (إجت الصيفية) من كلمات وألحان زياد برجي، توزيع وميكس وماستر طارق توكل.

وتم تصوير فيديو كليب الأغنية على أحد شواطيء بيروت وهو من إخراج جان كلود ديب.

يشار أن آخر أعمال زياد برجي أغنية (هيدي حبيبة قلبي)، من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع طارق توكل، وحققت نجاحا كبيرا .

يذكر أن اللبناني زياد برجي اشتهر من خلال أغنية (شو حلو) والتي حققت نجاحاً وانتشاراً واسعاً على مستوى الدول العربية وتعد الأغنية الأبرز في مشواره رغم تقديمه العديد من الأعمال الغنائية.