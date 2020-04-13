نرمين الفقي: "المنتجون ضيعوا 10 سنين من عمري"! (فيديو)

شاركت الفنانة المصرية نرمين الفقي معاناتها في الوسط الفني مع الجمهور، وذلك من خلال مقطع فيديو على موقع إنستغرام تحدثت فيه عن المشاكل التي مرت فيها في الفترة الأخيرة وخاصة مع المنتجين.

وفي التفاصيل، كشفت الفقي أنها أصبحت في الوقت الحالي تقبل بأعمال وأدوار مقابل أجر أقل من الذي كانت تتقاضاه قبل 10 سنوات، وقالت: " المنتجون ضيعوا 10 سنين من عمري في انتظار الدور الجيد، لذلك غيّرت ونوّعت من أعمال (جبل الحلال، وأبو العروسة)، إلى (نصيبي وقسمتك)، وكل واحد فيهم كان فيه نجاح كبير الحمد لله".

وتابعت: "أمي كانت تنصحني بعدم الاكتراث بالجانب المادي، والاهتمام بالعمل الفني لكي يظل المشاهد يتذكرك... لكن للأسف الآن لا المادة ولا الدور، أنا حاليا أعمل بأقل من أجري الذي كنت أتقاضاه منذ 10 سنين".

ونفت نرمين الفقي منذ عدة أيام، شائعة خطبتها من أحد الأشخاص وقالت: "الكلام هذا عار عن الصحة".

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