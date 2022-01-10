زينب وأحمد حسن يتصدران الترند.. فيديو لولادة طفلهما وأول ظهور له

يوثِّق اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب حياتهم الشخصية وتفاصيلهم الدقيقة عبر قناتهن الخاصة على موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب، ولقد أثارا حماس متابعيهم بعدما أعلنا عن انتظار مولود جديد سينضم إلى عائلتهما الصغيرة.

ومنذ إعلان حمل زينب، كان الثنائي يتلاعبان بمتابعيهم فمرة يشيران إلى أنها شارفت على الحمل وعانت من آلام المخاض وتوجهوا إلى المشفى، ثم يتضح أنها مجرد أعراض ليوعدان إلة منزلهما من جديد.

وقد تصدر اسم أحمد حسن وزينب مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرا فيديو يوثق لحظات ولادة زينب لطفلها الثاني، حيث تظهر زينب بوجه شاحب وملامح متعبة جدًا بينما يقف الجميع إلى جانبها داعمين لها، ثم تتوجه برفقة أحمد إلى المشفى مرتديةً عباءة سوداء.

وحال وصولهم غرفة العمليات، تجهزت زينب وتزيَّنب بالمكياج وقامت بتركيب أظافر باللون الأزرق، فقد حاول زوجها إسعادها بكافة الطرق وخاصة أنها تنجب بعيدة عن أهلها.

ووثق أحمد لحظة وصول المولود، والمقابلة العاطفية بين زينب ورضيعها، وحينما كبَّر في أذنه.

وهنا نعرض بعض الفيديوهات التي شاركها أحمد للحظات ما بعد الولادة من خروج زينب من المشفى إلى الكشف عن شكل المولود:



