اليوتيوبر أحمد حسن يتحرش جنسيًا بفتاة ويدعوها للنوم معه.. بالصور والوثائق!

فجّرت يوتيوبر مصرية تدعى سما مفاجأة من العيار الثقيل زعمت فيها بأن اليوتيوبر المصري أحمد حسن تحرش بها لفظيًا ودعاها لقضاء ليلة حمراء معه في منزله في ظل غياب زوجته زينب.

وبدأت سما مقطع الفيديو بالتعريف بنفسها وبأنها تمتلك قناة على موقع "يوتيوب" وبأنها تنتظر أي فرصة من أجل أن تحظى بشهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت سما في مقطع الفيديو بأنها تتابع الثنائي أحمد وزينب على مواقع التواصل الاجتماعي وأدركت بأن أحمد يبحث عن ممثلة يتراوح عمرها ما بين 25-30 عامًا للتمثيل في فيديو معه.

وقالت سما بأنها أرسلت لأحمد حسن رسالة عبر حسابه على "إنستغرام" مشككة في فرصتها للحصول على فرصة التمثيل أو في أن يتواصل معها أحمد لكنها فوجئت برده عليها.

وفي بداية الحوار طلب أحمد من سما مجموعة من الصور لتتجاوب معه في البداية ظنًا منها بأنها أمور تتعلق بعرض الأزياء والتي تستوجب مشاهدة العارضات من كل الجوانب.

وبعدما أرسلت سما الصور لأحمد فوجئت برده قائلًا: “جسمك أبيض من حياتي" وهو ما اعتبرته تحرشًا لفظيًا بها، لكنها فوجئت بأنه طلب منها صورًا خاصة لتدرك أن الأمر تجاوز حد التمثيل وقررت أن تستدرجه بالكلام لتكشف نيته.

وقالت سما بأن أحمد طلب أن يلتقي بها في فيلا يملكها في مصر مستغلًا تواجد زوجته زيت في صالون التجميل حيث كانت تقوم بتغطية إعلامية هناك، وأخبرها بأنه سيلعب معها لعبة "عروس وعروسة" وبأن عليها أن تحضنه وتبوسه وهو ما أثار استيائها.

وقالت سما بأنها أخبرت أحمد بأنها سيدة متزوجة ولديها طفلة وبأن هذه المحادثة من الممكن أن توقعها بمشاكل مع زوجها لكنه تجاهل كلامها وأصر على أن يلتقي بها في منزله اليوم.

وأشارت سما الى أن الحوار أحمد معها سبب لها أزمة نفسية وهو ما دفعها الى تصوير هذا الفيديو ونشر المحادثة مع أحمد عبر تطبيق "واتساب" وكلامه البذيء معها.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يثير فيها الثنائي أحمد حسن وزينب، فقبل عام أرهبا ابنتهما في مقطع فيديو بهدف كسب المزيد من المتابعين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على أحمد وزينب، بتهمة "استخدام طفلتيهما في الفيديوهات الخاصة بهما".

وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد الزوجين بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان، إنه فور رصد الفيديو تمّ مخاطبة مكتب حماية الطفل في مكتب النائب العام، لفتح تحقيق قضائي في الواقعة.

وأشارت إلى وجود بلاغ سابق ضدهما من العام الماضي، لافتة إلى طلب التحقيق في الوقائع السابقة بالإضافة إلى البلاغ الجديد وتوجيه تهمة الاتجار في البشر للزوجين طبقاً لقانوني العقوبات ومكافحة الاتجار بالبشر.