زينة تطل من الشاطىء في أحدث جلسة تصوير لها (صور)

خضعت النجمة زينة لجلسة تصوير جديدة وأنيقة على أحد شواطئ الساحل الشمايل، حيث تتواجد هناك بصحبة عائلتها لقضاء أجازتي عيد الأضحى والصيف، وذلك بعد انتهائها مؤخراً من تصوير فيلمها الجديد (الفلوس) مع النجم تامر حسني.

وتنتظر زينة طرح فيلمها الجديد (الفلوس) الذي أصبح مرشحا للعرض في موسم اجازة منتصف العام الدراسي، ويشارك في بطولته الى جانب تامر حسني وزينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، اللبناني كميل سلامة اضافة إلى ضيوف الشرف أحمد السقا ومي عز الدين وعلى ربيع ووزيزو والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.