زينة عاشور تخضع لجلسة تصوير بعدسة مصوّر زوجها عمرو دياب..شاهدوا أناقتها (صور)

خطفت زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب أنظار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، وذلك بعد أن شاركت لقطة لها من آخر جلسة تصوير خضعت لها بعدسة مصور زوجها كريم نور والذي وجهت له الشكر من خلال حسابها على إنستغرام.

وأطلت زينة عاشور بالقفطان المغربي، وبتسريحة الشعر الكيرلي الأشقر المموج بالأسود، وتلقت تعليقات إيجابية وإشادات كثيرة من الجمهور، حيث أشار الجميع إلى كم هي جميلة وجذابة وتمثل الجمال المصري الأصيل، وبالتأكيد ذكرت بعض التعليقات موضوع خلافها مع عمرو دياب وأنه خسرها وخسر أنوثتها الطاغية والساحرة في سبيل علاقته مع الممثلة المصرية دينا الشربيني.

والجدير ذكره أن زينة عاشور ارتبطت بالفنان عمرو دياب عام 1993 بعد أن التقوا في عرض فيلم "ضحك ولعب وجد وحب"، وأنجبا عبدالله وجنا وكنزي، ولكن في الوقت الحالي الهضبة برفقة دينا الشربيني، وبعض الأنباء سابقًا ذكرت أنه في الغالب الثنائي تزوجا ولكن لم يتم الاعلان عن ذلك للاعلام والسوشيال ميديا حتى الآن.

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