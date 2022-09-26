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زينة مكي تنشر فيديو طريق يجمعها بـ منى واصف.. والاخيرة ترمقها بنظرة غريبة

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2022 - 09:02
زينة مكي
زينة مكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة القديرة منى واصف والفنانة اللبنانية زينة مكي في مؤتمر صحفي عقد احتفالًا بالعرض الخاص لفيلم "الهيبة".

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نظرات غريبة من منى واصف لزينة مكي

ولفتت طريقة تحديق الفنانة السورية منى واصف نحو زينة أثناء إجابتها على إحدى الأسئلة أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترجم البعض نظرات واصف بعدم يعجبها بطريقة حديث مكي أو لباسها، حيث رمقتها بنظرة غريبة.

من جهة أخرى، دافع العديد من المتابعين عن نجمتهم المفضلة، مُشيرين إلى أن هذه طريقتها في النظر إلى الآخر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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زينة مكي ترد بفيديو طريف

ويبدو أن مكي ردَّت على الفيديو بطريقة غير مباشرة، حيث شاركت مقطع فيديو يجمعها بمنى واصف في العرض الثاني لفيلم "الهيبة" في أبوظبي عبر خاصية الستوري في "إنستغرام"، تظهر فيه النجمة السورية ترمقها بنظرات غريبة غير معجبةً بلباسها وتحديدًا ناحية الصدرالمكشوف.

وأرفقت الفنانة اللبنانية الفيديو الذي شاركته عبر حسابها على إنستغرام، بتعليق كتبت فيه: "بحب كيف ماما منى بتطلع فيني.. بحبك كتير يا ست الكل يا حبيبتي انتي".

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منى واصف

وحينما سألت مكي السيدة منى واصف ما إذا كانت الوشوم التي على ذراعها تعجبها، أجابت: "أكيد شي ما حصل".

وعلَّقت إحدى المتابعات: "صح هي طبيعتها هيك للسيدة منى واصف يمكن من كتر ما بتاخد ادوار الست القوية"، وأضافت أخرى: "صحيح القديرة منى واصف هيك طبيعتها ويلي بيتابع اعمالها رح يعرف".

كلمات دالة:منى واصفزينة مكي

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