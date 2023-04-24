زين العمر يثير الجدل بتغريدة بعد وفاة محمد قنوع.. ربط لقاح كورونا بكثرة الوفيات

شكلت وفاة الفنان السوري محمد قنوع يوم السبت الماضي 22 إبريل عن 49 عامًا بعد تعرضه لجلطة قلبية واحتشاء في عضلة القلب صدمة كبيرة بين الجمهور والنجوم العرب.

ومازالت تداعيات وفاته المفاجئة مستمرة وتلقي بظلالها على تعليقات الجمهور حيث إن الفنان الراحل لم يشكو من أي مشكلة صحية، وكان قد شارك في الموسم الرمضاني 2023 بعدد من الأعمال.

زين العمر يثير الجدل بتغريدة حول اللقاح ووفاة محمد قنوع المفاجئة

أثار الفنان اللبناني زين العمر ضجة كبيرة وشكوك بعد تغريدة تحدث فيها عن الموت المفاجئ والجلطات القلبية وربطها بـ لقاح كورونا الذي فرض على العالم قبل ما يقارب الـ 3 سنوات.

وبالرغم من ان الفنان اللبناني لم يذكر اسم الفنان الراحل محمد قنوع في تغريدته إلى أن عدد كبير توقع انه المح إليه وإلى وفاة مواطنه شادي زيدان قبل موسم رمضان إثر أزمة قلبية مفاجئة أيضًا.

وقال العمر في تغريدته: " إن #لقاح_كورونا هو السبب الرئيسي في موت كل شباب العالم لعنة الله على كل من جبر العالم بأخذ اللقاح . حما الله شبابنا وأطفالنا وعلى مسؤوليتي يجب محاكمة كل من كان السبب في اللقاح . دمروا الإنسان بصحتو من الكبير للصغير الجميع يعانون من سلبيات هذا اللقاح اللعين . قولوا الحقيقة مهما كانت صعبة وهنيئاً لكل من رفض أخذ اللقاح . كل يللي عم بموتوا بالعالم مش صدفة بس هيك".

وتضاربت التعليقات حول التغريدة حيث اعتبر البعض انها غير موفقة وأن العلم أثبت اهمة اللقاح، فيما سانده عدد كبير مشيرين إلى أن عدد الوفيات زادت بعد فترة كورونا.