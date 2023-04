مسلسل العائلة للنجم كيفانش تاتليتنوغ يتعرض للهجوم .. والسبب شقيقته "الشاذة"

تعرض صناع مسلسل "العائلة" للنجم كيفانش تاتليتنوغ للهجوم والانتقادات بسبب التلميح لوجود شخصية شاذة بين الشخصيات الأساسية للعمل.

خلال الحلقة التي عرضت الثلاثاء الماضي ظهرت شخصية ليلى وتجسد دورها "كانان إرجودر" التي تعتمد الشعر القصير والإطلالات الشبابية وهي تخوض نقاش مع الطبيبة النفسية ديفلين وتجسد دورها سرناي ساريكايا.

تكشف ليلى للطبيبة النفسية عن معاناتها بسبب حب قديم مع دينيز " وهو اسم تركي يطلق على الإناث والذكور"، وأشارت ليلى إلى حبها بـ "شخص ما" وليس صيغة الذكر.

وأثار المشهد حالة من التساؤلات والشكوك حول التلميح بان شخصية ليلى شاذة جنسيًا، خاصة أنها تحدثت عن حب حياتها وأنها لم تملك الجراة الكافية من اجل الحفاظ على حبها.

وبعد المشهد بدأ الجمهور باستذكار مشاهد سابقة لشخصية ليلى من أجل التاكيد على الأمر، حيث استذكروا حوار ليلى مع والدتها والتي قالت فيه: "ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي؟ من يقرر ذلك؟".

#Aile l “Emotions and feelings have no sides, no gender, no personality…” pic.twitter.com/ayjj2pYMDD