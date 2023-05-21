زين كرزون ترد على أخبار تورطها في "زواج المسيار والتجارة بالمخدرات"

حلت نجمة السوشال ميديا الأردنية زين كرزون ضيفة على برنامج "شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات على قناة لنا السورية.

زين كرزون تكشف تفاصيل ظهور والدتها بالبكيني



تطرقت كرزون خلال الحلقة إلى الفيديو المسرب الذي أثار كثيرًا من الجدل حول ظهور والدتها خلال إجازتهم الصيفية في المالديف بالبكيني.

وقالت زين بهذا الخصاص وإنهم خلال تواجدهم في أحد منتجعات المالديف مع والدتها "ماما ميدو" وشقيقتها هيا في فيلا خاصة، قامت شقيقتتها بتسجيل ستوري دون علمها أن والدتها بالبكيني على الأرجوحة خلفها، حيث ان أشعة الشمس على الموبايل لم تظهر والدتها.

وأضافت إن هيا قامت بنشر الفيديو دون ان تشاهده، وذهبت بعدها إلى غرفة المساج، لتتفاجأ ان الصورة جرى تداولها بشكل واسع عبر السوشال ميديا.

زين كرزون ترد على شائعات زواجها المسيار

وردت كرزون على جميع الاخبار والاتهامات التي تلاحقها حول تورطها في تجارة المخدرات وزواج المسيارة، وأكدت أن تهمة المخدرات لاحقتها سابقًا بسبب قضية خطيبها السابق عبدالله كنعان.

وعن زواج المسيار والاتهمات حول وجود رجال يصرفون عليها قالت إن الشرف هو أغلى ما تملكه أي فتاة في العالم، متحدية الأشخاص الذين اتهموها بتقديم أي دليل حول الأمر.

وبهذا الخصوص قالت كرزون إنها بدأت من الصفر، وأضافت أنه لا أحد يعلم كيف بدأت وماذا فعلت لتصل لهذه المنزلة في حياتها.