زين كرزون تصدم جمهورها وتطل بالفستان والطرحة البيضاء..زواج سريع ومن هو زوجها؟

صدمت الناشطة الأردنية زين كرزون والتي هي شقيقة الفنانة ديانا كرزون الجمهور بعد أن أطلت بفستان زفاف أبيض وطرحة من نفس اللون.

زين والتي عادت إلى الأردن منذ ساعات بعد رحلة إستجمام في تركيا شاركت صورتها بالأبيض عبر حسابها في إنستقرام، ولاقت الصورة إنتشار كبير وسط تخمينات من الجمهور أنها ربما عادت لخطيبها السابق أو أنها تزوجت من شاب جديد تعيش معه قصة حب.

الحقيقة هي:

زين لم تتزوج والصورة التي شاركتها كانت من إحدى الدعايات الإعلانية الخاصة بأحد بوتيكات فساتين الأعراس، وتم الخضوع لجلسة التصوير في تركيا.

يذكر أن خطوبة زين التي عُقدت منذ أشهر كانت قد شكلت مفاجأة للجمهور خاصةً أن المدة بين إعلان علاقة حب تجمعها بأحدهم وحفل الخطوبة كانت قصيرة، وتم حفل الخطوبة في نفس يوم عيد ميلادها. وخلال أقل من أشهر من الخطوبة تم القبض على خطيبها عبد الله بتهمة حيازة والمتاجرة بالمخدرات إضافةً إلى تواجده برفقة أحد المطلوبين بنفس القضية، مما دفع زين لإعلان فسخ خطوبتها منه.

عبد الله الذي كان قد قضى حوالي الشهر في السجن ما إن أٌطلق صراحه حتى أطلق عدة تصريحات عديدة على رأسها "القانون الأردني أنصفني.. وأنا من عائلة عريقة ووالدي وجدي بمراكز مهمة لذلك لا أحتاج إلى تجارة المخدرات"، وأضاف "ما حدث معي عبارة عن مشكلة صغيرة قد تُصيب أي شخص".

أما الجزء الأهم للجمهور كان حول علاقته بـ زين كرزون التي انتهت بفسخ الخطوبة، إذ علق على الموضوع "زين حبيبتي وروحي وبنت منيحة وقفت معي من أول القصة لأخرها.. والدنيا في الآخر نصيب". وأثارت تصريحات عبد الله وقتها التساؤل حول ما إذا كان الثنائي سيعود إلى بعض مجدداً خاصةً أن بعض المصادر أفادت أنهما تواجدا معاً منذ مدة بعد فسخ الخطوبة في أحد مولات العاصمة الأردنية عمان.

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