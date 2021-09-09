سارة الكندري تفضح أسرار زوجها المظلمة.. شنقها وطعنها وعنَّف ابنتهما

أشعل مشهورا السوشيال ميديا أحمد العنزي و سارة الكندري مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصالهما المفاجئ، ومهاجمة كل منهما الآخر بأسرار فاضحة تخللت حياتهما الزوجية.

شاركت سارة الكندري متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" عدة منشورات تتوعد من خلالها في فضح العديد من الأسرار المشينة حول طليقها السابق، وادعت تعرضها للضرب والعنف على يديه حتى وصل به الأمر لتهديدها بالقتل.

ونشرت عبر حسابها منشور، جاء فيه: "انتظروني اليوم بقولكم سوالف وايد كنت ساكتة عنها وما طلعت اتكلم انا للحين بس الوعد اليوم بس بكشخلكم شوي وبحذر خاصتن البنات من خوفي عليهن وعلى أشياء وايد".

سارة الكندري تكشف سبب طلاقها

ولم يقف الأمر هنا، فقد شاركت الكندري صورة لأثر جرح في يدها وزعمت أنه أثر طعنة من زوجها بعدما رفضت الجلوس مع أصدقائه مؤكدةً أن ذلك سبب الطلاق، وعلَّقت: " وهذي طعنة بيدي منه ومن قبل شهرتي كان يهددني بالقتل .. وقبل أسبوعين كان قعد يشنقني وجدام بنتي عشان يجبرني على العيشة معاه ويجيب كل ربعه بيتي يبي يقعدني مع ربعه هذا قاني شي سبب طلاقي منه".









سارة الكندري تكشف فضائح أحمد العنزي مع الفتيات

وفي وقت لاحق، نشرت سارة الكندري سلسلة منشورات تكشف فيه فضائح زوجها، وأشارت أن زوجها يخدع الفتيات للاستيلاء على أموالهن، وكتبت: "منو البنت الي اليوم راحت مع زوجي الي للحين ما طلقني ويبي يردلي راحت معاه البنك وقعد يعشمها عشان ياخذ فلوسها.. يقص على بنات خلق الله نفس ما قص علي وباق فلوسي ويقولهم ادخلكم بمشاريع.. بنات حطوا بالكم من اي رجل يقوم بدخلج بمشروع ويخليج تاخدين قرض".

وأوضحت الكندري أن زوجها يواعد الفتيات في أماكن لا تتواجد فيه كاميرات، كما يفضل التواصل عبر المكالمات وليس الرسائل الالكترونية كي لا يكون هناك دليل على عملية نصبه.

وأكَّدت الفاشونيستا أنها تمتلك أدلة وفيديوهات على كلامها، وادعت أن زوجها يدفع الفتيات لمرافقته إلى منزله ثم يعمل على تصوريهن من أجل تهديدهن والحصول على الأموال.

وقدمت الكندري دعمها للفتيات اللواتي وقعن في فخ زوجها، وكتبت: "اي بنت زوجي بايقها خل ادش علي وطرشلي ةانا اردلج حقج مع دليل وبالقانون عينك".

سارة الكندري تكشف تعرض ابنتها للعنف

ونشرت الكندري صورة أخرى لأثر طعنة من زوجها، وطلبت من متابعيها الوقوف إلى جانبها وإطلاق هاشتاغ يدعمها.

وكشفت أن ابنتها الصغيرة تعرَّضت للعنف من قبل والدها كذلك، وشهدت العديد من مواقف العنف التي كانت بحقها.