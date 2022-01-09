سارة الودعاني تصدم الجميع.. 3 عمليات تجميل في وجهها!

صدمت الفاشونيستا السعودية سارة الودعاني متابعيها وجمهورها عقب إعلان خضوعها لعدة عمليات تجميلية في وجهها، رغم أن البعض رأى أنها لا تحتاج لذلك.

شاركت سارة الودعاني متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" عدة صور لها أثناء خضوعها للعمليات التجميلية الثلاث، حيث أجرت عملية للجفون على يدي الدكتور عادل السحيباني، وجملت أنفها وأزالت اللغلوغ بمساعدة البروفيسور سامي الحارثي.







ونشرت الودعاني صورة لها عقب انتهائها من الإجراءات ظهرت فيها بوجه منتفح تغطيه الملصقات الطبية ناحية الأنف والذقن، وأرفقتها بتعليق: "اللهم لك الحمد".

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومدافع، فمنهم من رأى أنها لا تحتاج أي عملية تجميلية، بينما رأى آخرون أنها حرية شخصية.

وكتبت إحدى المتابعات منتقدة: "يعني يموتوا اذا ما مشوا مع هالتيار الخرائي هاد!! ما كانت بعازة للتجميل بس خلص ما بقدروا الا يقلدوا. لو ضلت ع طبيعتها كانت رح تكون مميزة اكتر كونه هسا فش ناس ع طبيعتهم.".

وعلَّقت أخرى: "سبحان الله من تزيد فلوسهم مايعرفون وش يسوون بعمرهم انت حلوه من غير هالرتوش ليش تدورين اللعنه من الله".

وكتبت إحداهن مدافعة: "شفت سناباتها زمان انها تحتاج عملية لخشمها بسبب لحمية او شي زي كذا .. الي يتابعها بيعرف ان خشمها مسدود ما تتنفس كويس فعشان هيك سوته".