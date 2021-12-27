سارة الودعاني تقيم حفل زفاف لابنتها التي لم تتجاوز السنة.. ورواد مواقع التواصل غاضبون

قررت نجمة السوشيال ميديا السعودية سارة الودعاني الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "سكرة" على طريقة حفل زفاف فخم بتواجد عائلتها والمقربين.

شاركت سارة الودعاني لمحات من حفل زفاف ابنتها سكرة التي تبلغ السنة من عمرها، فيمكننا رؤية الديكورات البيضاء المبهرة والممر الطويل المزيَّن بالورود البيضاء من أوله لآخره، والشقف الذي تدلت منه الورود بطريقة مبهرة بدت وكأنها من عالم القصص الخيالية.

كما يمكننا مشاهدة قالب الحلوى البيضاءالمؤلف من ثلاث طوابق، وستاند يحتوي على مجموعة من قطع المجوهرات الألماسية المؤلفة من إسوارة وخاتم وقلادة، ثم تتجه الكاميرا ناحية الفستان الصغير الأبيض المصنوع من قماش الساتان الأبيض المُزيَّن بذيل طويل يمتد إلى الخلف.

ودخلت سكرة الحفل مرتديةً فستان زفافها الأبيض ومُرتديةً طرحة بيضاء من الشيفون وممسكة بباقة ورود بيضاء.

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على حفل ابنة سارة الودعاني

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مدافع ومهاجم لبذخ سارة الودعاني في إقامة حفل زفاف لابنتها رغم أنها لم تتجاوز السنة، وكتبت إحداهن منتقدة: "دائما اعياد ميلاد الاشخاص يسون الاشياء الي يحبوها او مهوسين بيها او يطمحون الها..خصوصا الاطفال الثيم يكون عباره عن اكثر شي يريده الطفل من يكبر او اكثر شي يحبه وهل شي كل مهم انو يعزز ثقة الطفل وتمسكه بحلمه وتكون فرحته عميقه. بس مال طفله اسوي ثيم ميلادها بدلة عرس كلش كلش كلش غلط.. هيج داوصللها انو اهم شي لازم تطمح إله وتتمنى يصير هو الزواج كلش الموضوع غلط والذكريات الي تتكون للطفل بهيج عمر ممكن تاثر ع مستقبله".

أضافت أخرى: "ضد طبعا ليش يعني هل أمور ليش ميخلون الطفل يعيش المرحلة العمرية مالتة بدال ميسبقوا سنين يعني لو مسوية الها عيد ميلاد مناسب لطفولتها وبرائتها مو احسن".

من جهة أخرى، كتبت إحداهن مدافعة: "بس بنسبه لتعليقات يكولون اكبر من عمرها انتو نفسكم من يصير اعياد ميلاد اطفالكم تلطخوهم حمره ومحمر خدود وتلبسوهم بدله بيضة، والذهب فعليش هل انتقاد ع اقل هذا شي مرتب وكيوت وماحطه بوجهه بتها اي شي يدل ع انو منطيتها اكبر من عمرها".

