أمل الشهراني تهاجم سارة الودعاني وتطلب منها الاعتذار.. والمتابعون: "انتي خلك ع التعري بأمريكا"

بدا واضحًا كمية الدهشة التي اعترت الفاشونيستا السعودية سارة الودعاني خلال زيارتها الأولى لمدينة أبها ف ي المملكة العربية السعودية، فلم تكن تتوقع مدى جمالها وحداثتها عكس الصورة التي كانت في دماغها.

وثَّقت سارة الودعاني لحظات جميلة وعفوية لزيارتها مُستعرضةً جمال المنطقة وروعتها لمتابعيها عبر تطبيق "سناب شات"، كما نشرت العديد من الصور على "إنستغرام" أثناء تجوالها بين الأشجار الخضراء وتحت زخات المطر في القرية السياحية السودة.

وتفاجأت الودعاني من التقسم البارد الذي تتميز به أبها، وقالت إنها كمواطنة تقيم في الرياض فهي غير معتادة على الأجواء الباردة، وأضحت أنها درجات الحرارة في أبها تصل إلى 24 درجة مئوية، وقالت في إحدى الفيديوهات: "بنات تخيلوا أنا مبسوطة ليه بس مصدومة في نفس الوقت.. برررد.. أنا الحين بردانة".

وأشارت الودعاني أنها تفاجأت من وجود مطاعم ومقاهي في أبها مُعتقدةً أنها فقط طبيعة لا غير، كما تغزَّلت بجمال فتيات الجنوب الذي لا يوصف.، وقالت: " هالدرجة بنات الجنوب حلوات وأنا عندي قناعة من زمان إنه الجنوبيات فيهم جمال تبارك الله ويوم جيت أبها هذه القناعة زادت ألف بالميه".

أمل الشهراني تهاجم سارة الودعاني

وشنَّت نجمة السوشيال ميديا السعودية أمل الشهراني هجومًا على سارة الودعاني واتهمتها بالإساءة لأهل الجنوب بعدما أعربت عن صدمتها لوجود مطاعم ومقاهي في المنطقة.

وطلبت الشهراني من الودعاني الاعتذار من أهل الجنوب واصفةً إياها بالخبيثة وأن كلامها ليس عن طيب نية، وابتدأت حديثها: "مساء الخير كتير منكم يعرف أنا ليست لي علاقة لا بالمشاهير ولا بغنائهم ولا بالسوشيال ميديا، ولكن استفزني موضوع، أنا لي سنوات في أميركا ولا أسمح لأحد يتحدث عن الجنوب وأهل الجنوب".

وتابعت: "استفزتني الأخت اللي اسمها سارة الودعاني، حينما قالت يعني كأنه بطيب نية إنها حين زارت الجنوب اتفاجئت أنه عندنا كافي شوب ومطاعم، كانت تحسب بس عندنا عريكة، وبتقول لو بس عندهم سوشي بعد.. نعم"؟

وأضافت بسخرية: "سوشي؟ أنا في أمريكا لليوم أسوي عريكة، سنوات عمري كلها، تدرين ليه؟ لأن احنا أكلنا صحي".

ونشرت الشهراني رسالة من إحدى معجباتها عبر "سناب شات" جاء فيها "تراها هي أصلها من أهل الجنوب من وادي الدواسر بعد يعني لا تسوي فيها الجاهلة"، لترد الشهراني أنها لا تهتم بمكان إقامة الودعاني طالما هي من السعودية.

وأكدت الشهراني أن على الودعاني إدراك أن أبها رابع أهم مدينة في المملكة بعد الرياض والدمام وجدة، اقتصاديا وسياحيًا.

رد فعل الجمهور على أمل الشهراني

سارع المتابعون للوقوف إلى جانب سارة الودعاني والدفاع عنها أمام الشهراني، فكتبت إحداهن: "اهل الجنوب ونعم فيهم وبثقافتهم انتي ثقافتك لاتمثل الجنوب ابدا واخر من يتكلم عن اهل الجنوب انتي خلك ع طبطبة حقك والتعري بامريكا الجنوب قيم ومبادئ وحضارة يمثلونهم الناس المحترمة ويدافعو عنهم"،.

وعلَّقت أخرى "بالعكس رحله سارهـ هناك ورتنا اشياء واجد وجميله والبنت تمدح من تفتح سنابها لين تقفله لاشفنا اهانه ولاهم يحزنون ايش فيها امل مشتطه كذا..بالله تسكتين مالك دخل خليها مانبيها تعتذر تسوك سارة مع اني ماعمري تبعتها بس مره شريفه متستره وانظف من طوايفك".