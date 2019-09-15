حورية فرغلي تفضح خالد يوسف وتكشف كواليس مشهد إغراء تم إجبارها عليه: "كنت قليلة الخبرة"!

تحدثت الفنانة المصرية حورية فرغلي في إحدى اللقاءات التلفزيونية مؤخرًا عن موقف حصل معها خلال بداياتها الفنية في عالم التمثيل، والذي كانت في وقتها تحت إشراف المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

وكشفت حورية فرغلي أن المخرج خالد يوسف أجبرها على تصوير إغراء غير موجود في سيناريو فيلم "كلمني شكرًا"، وبحسب "العربية نت" أكدت الفنانة المصرية أن المخرج خالد يوسف أصر على تصوير المشهد الذي تسبب لها في متاعب على المستويين الفني والإنساني، حيث قررت بعدها عدم تصوير مشاهد مماثلة تخلع فيها ملابسها بالشكل الذي أظهره الفيلم.

وتابعت: "كنت قليلة الخبرة وقتها، وحينما عرض علي خالد يوسف المشهد وجدت أنه مقنع أن تقوم فتاة بخلع ملابسها لإغراء الشباب من خلال الإنترنت، وكان منطقيا في سياق أحداث الفيلم، ولكن كما قلت إنني ظلمت كثيرا بسببه فيما بعد".

على الصعيد الفني، شاركت حورية فرغلي في سباق رمضان 2019 من خلال مسلسل "مملكة الغجر" إلى جانب الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده، وبمشاركة كل من سامح الصريطي وحازم سمير وميار الغيطي، وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد.

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