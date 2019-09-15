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مشاعل الشحي تبكي بحُرقة بعد تسريب فيديو لها بملابس مشكوفة ودون حجاب..وزوجها يرد! (فيديو)

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2019 - 08:57
أحمم خميس وزوجته مشاعل الشحي

دخلت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي في حالة من الصدمة والانهيار بسبب تسريب مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل عنوان "مقطع مشاعل الشحي"، حيث ظهرت في الفيديو كما تم تناقله بملابس مكشوفة ودون حجاب وهو الامر الذي جعلها تبكي بحرقة.

ولم يتأخر الفنان أحمد خميس عن مساندة زوجته في هذا الظرف الذي تعرضت له بعد قيام أحد الأشخاص بتسريب مقطع خاص لها، وعلق قائلًا: "الله يحرق قلبك مثل ما ما حرقت قلب زوجتي، أتمنى من الجميع عدم نشر وتداول أي فيديو لزوجتي مشاعل الشحي..وسيتم التحقيق مع أي شخص يداول الفيديو عبر التواصل الاجتماعي".

​وأضاف: "من أمس ونحن بِمركز القيادة العامة لشرطة دبي، واكتشفنا منو مسوي كل هذا، وناشر خصوصيات زوجتي، المشكلة أنه مسافر، ولكن نفس ما قلت لك، راح تأخذ حقك وأكثر.. مسألة وقت لا أكثر".

وكشفت مشاعل الشحي عن تفاصيل ما حدث معها قائلة: " طول عمري تربيت ع الحشمه و عمري ما طلعت من بيتي بدون ما احتشم اخر شي حد يصورني و يطلعني بهذا المنظر اللي فعلاً كسرني يارب خذ حقي".

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