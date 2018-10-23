سارة الودعاني تكشف عن تجربة سيئة مرت بها خلال حملها كادت تُفقدها جنينها!

سارة الودعاني

كشفت الفاشنيستا السعودية سارة الودعاني عن تجربة سيئة مرت بها خلال حملها، وقالت الودعاني أنها وفي احد المرات وخلال زيارتها للطبيبة النسائية قالت لها الطبيبة أنها لا تسمع نبض الجنين لذلك يجب أن تجري عملية إجهاض لأن الجنين قد توفى.

وقالت الودعاني انها شعرت بالصدمة وقتها ولم تستطع قول أي شيء، لولا تدخل زوجها والذي قال للدكتورة كيف يمكن أن تسمع نبض الجنين في الشهر الأول من الحمل، وهو الأمر الذي أربك الطبيبة لتؤكد أنها أنسيت أن الودعاني في الشهر الأول واعتذرت عن الأمر.

ونصحت الودعاني جميع الفتيات واللواتي يخضن تجربة الحمل لأول مرة، بأن لا يتسرعن ولا بيالغن في ردة فعلهن، كما طالبتهن بعدم البحث كثيرًا في غوغل، لأن بعض المعلومات قد تربك الحامل.

وأضافت الودعاني أنها تلجأ لوالدتها وتستفسر منها عن أمور الحمل، وأن الخبرة في هذه المواضيع أهم من البحث في غوغل، حيث ان والدتها مرت بتجربة الحمل 6 مرات، وطالبت جميع الفتيات أن يلجأن لأمُهاتهم خلال حملهن.

كما وقالت أنها عانت كثيرًا من الوحام، وانها كانت تستيقظ احيانًا وتبكي بسبب معاناتها الكبيرة في هذا الأمر.

يُشار إلى أن سارة الودعاني هي فاشنيستا سعودية ونجمة سوشال ميديا.