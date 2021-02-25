سالم الهندي يضع إليسا في موقف محرج ويكذب أخبار الأرباح الخاصة بها!

كشف سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات حقيقة الأخبار التي تم تداولها حول أن إليسا حققت 40% من نسبة أرباح الشركة و60% مجموع أرباح باقي الفنانيين.

وأكد سالم الذي كان ضيف أحد الحوارات أن الأخبار الصادرة ليست من شركة روتانا ولا أساس لها من الصحة ولا يعرف من روج لها.

بذلك يكون الهندي قد وضع إليسا واسرة قناة الـ MTV بورطة كبيرة بعد أن كانوا هم من صرحوا بالخبر وسط موافقة إليسا على الخبر الذي أعادت مشاركته عبر حسابها في تويتر.

وتطرق الهندي أيضاً بالحديث حول ما إذا كانت ستعود النجمة اللبنانية إلى شركة روتانا مجدداً بعد تعاون دام لسنوات عديدة ليعلق سالم بـ "بابنا دايماً مفتوح لـ إليسا في أي وقت".

وكانت إليسا قد أعلنت سابقاً أنها لن توقع مجدداً مع روتانا وسط تصريحات اتهمت فيها الشركة بأنها مثل المافيا بطريقة غير مباشرة بتغريدة جاء فيها "لا يمكنني العمل في وسط مليء بالمافيا والألبوم القادم سيكون الأخير في مسيرتي المهنية".

I am preparing this new album with a lot of love and passion. The reason is that it will be the last one in my career. I am announcing this with a heavy heart but with a lot of conviction because I can’t work in a field that is similar to mafias. I can’t be productive anymore — Elissa (@elissakh) August 19, 2019

من جهة أخرى، شاركت الفنانة اللبنانية مجموعة حلقات على طريقة (البودكاست) عبر تطبيق أنغامي والذي تروي فيه قصصاً شخصية عن حياتها وتجاربها، عن ماضيها وحاضرها، إضافةً إلى تفاصيل حول مسيرتها الفنية.

في نفس السياق ما زالت الفنانة تعيش نجاح آخر ألبوماتها والذي حمل عنوان "صاحبة رأي" وضم 20 أغنية منوعة من حيث اللون الغنائي والمواضيع التي تناولها، وبحسب تصريح موقع الموسيقى العالمي فقد كان الألبوم الأكثر مبيعاً خلال سنة 2020.

للمزيد من قسم الترفيه:

إصابة بطلة مسلسل التفاح الحرام بفيروس كورونا.. هل سيتم تأجيل الحلقات القادمة؟

إلهام علي تطل على الجمهور لأول مرة برفقة زوجها.. تعرفوا عليه!

بدر خلف يوجه رساله لـ الأمير محمد بن سلمان ويتغزل بـ عبد المجيد عبد الله!