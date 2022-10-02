سالي حافظ تعرض مساعدة تيم حسن.. "بس قول مصرياتك بأي بنك"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان السوري تيم حسن في العرض لفيلمه الجديد "الهيبة" بلبنان، الذي ظهر فيه يرحب بالجمهور المتواجد في قاعة العرض.

سالي حافظ تعرض خدماتها على تيم حسن

وفي نهاية الفيديو، يمازح تيم حسن الجمهور عارضًا عليهم مكافأة لمن بمقدوره تحصيل أمواله المتواجدة في المصارف اللبنانية، وعرض عليه 10 بالمائة من قيمة هذه الأموال، وقال: "يلي بيقدر يساعدني طلع مصرياتي من البنك بعطيه 10 %".

ورغم أن تيم كان يمازح جمهوره، إلَّا أن اللبنانية سالي حافظ استعدت للمجازفة واقتحام المصرف لتحصيل وديعته، ووجهت رسالة له، قائلة: "انت بس قول مصرياتك بأي بنك ولا تهكلو للهم"، حيث استطاعت الشابة اللبنانية اقتحام مصرف لبناني للحصول على وديعتها التي تقدر بـ13 ألف دولار من أجل علاج شقيقتها.

اقتحامات لمصارف لبنان

وشهدت الفترة الماضية محاولات اقتحام أجراها مودعون بالبنوك اللبنانية في محاولة للحصول عن أموالهم، الأمر الذي دفع البنوك لإغلاق أبوابها لنحو خمسة أيام، بسبب ما وصفته بمخاطر محدقة بالموظفين.



فيلم الهيبة

بدأ عرض فيلم الهيبة في الـ29 من شهر سبتمبر، والذي تدور أحداثه حول "جبل"، الذي يجسد دوره تيم حسن، والتي تطلب منه عصابة مافيا تنفيذ مهمة تنطوي على تخليص ابن مستثمر روسي اختطف في منطقة السهل، ولإرغامه على تأدية المهمة يقومون بسرقة ابن أخيه "جو"، إلَّا أن ابن المستثمر يقتل على يد تجار المخدرات في عملية تحرير فاشلة.

بعدها تطلب عصابة المافيا من "جبل" إعادة جثة القتيل وتسليمها في اسطنبول مقابل إعادة ابن أخيه، ومن هنا تبدأ الأحداث بالاشتعال.

أجري تصوير الفيلم في تركيا، ويشارك في بطولته: تيم حسن، وزينة مكي، وعبدو شاهين، وسعيد سرحان، منى واصف، ومحمد عقيل، وغيرهم.

