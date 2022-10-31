سامر اسماعيل بطل النسخة العربية من المسلسل التركي "من الداخل"

نلاحظ أن الأعمال العربية باتت نسخ طبق الأصل عن الأعمال التركية سواءً بالأحداث الدرامية التي لا تنتمي للمجتمع العربي، والديكورات الغربية للمنازل، والمناظر الطبيعية الخلابة التي توثق فيها المشاهد.

النسخة العربية من مسلسل " من الداخل"

وقررت شركة MBC إنتاج نسخة عربية من المسلسل التركي "من الداخل"، الذي ينتمي لفئة المسلسلات البوليسية والآكشن ، وقد وقع اختيارها على الفنان السوري سامر اسماعيل ، الذي سيحل مكان النجم التركي شاتاي أولوسوي، والفنان الللبناني جنيد زين الدين، الذي سيحل مكان النجم التركي أراس بولوت.

وسيجسد سامر إسماعيل دور شاب يعمل في طرق غير مشروعة كوالده، ويقرر الانتقام من رئيس عصابة مافيا، الذي عمل على اختطاف شقيقه وحبس والده، الذي كان يعمل لديه كقاتل مأجور.

في حين، سيجسد جنيد زين الدين شخصية شقيق سامر إسماعيل، الذي اختطف من قبل العصابة بعمر 3 سنوات، ونشأ في كنف رئيسها، والذي يدفعه لإكمال تعليمها في كلية الشرطة ليصبح ضابطًا.





أحداث مسلسل " من الداخل "

تدور أحداث المسلسل حلو أخوين انفصلا عن بعضهما البعض بشكل قسري طوال عشرين عامًا في ظل ظروف غامضة، يجري اختطاف الأخ الأصغر "أوموت" من قبل عصابة مافيا حينما كان بعمر الثالثة، ويرسل لوالدته قميصًا ملطخًا بالدم كناية على موته.

تعيش الأم"فسون" في حالة من الحزن على فراق طفلها، ووزوجها الذي زج في السجن لأنه كان يعمل قاتل مأجور للعصابة التي أقدمت على خطف طفله، إذ كان هدفها من خطفه لضمان صمته عن الأفعلا والجرائم التي ارتكبها لصالحهم.

تولى رئيس العصابة "جلال تربية "أوموت"، الذي أطلق عليه اسم "مارت"، وفتاة صغيرة تدعى "ملك" كانت برفقة "مارت. وقدم جلال للطفلين تعليمًا جيدًا، وأدخل "مارت" كلية الشرطة ليصبح بعد ذلك ضابطًا مسؤولًا، إلَّا أنه يعمل لصالح "جلال" ويسعر مصالحه الشخصية.

على الصعيد الآخر، كان شقيق "مارت" الأكبر، "صرب"، يعمل في طرق غير مشروعة مثل والده، حينها تبدأ الأحداث تتوالى، ويتقابل الشقيقان لكن دون أن يدرك أحدهما صلة القرابة بالآخر.

يقرر مدير الشرطة "يوسف" إقحام "صرب" وسط العصابة، من أجل مراقبات تحركاتهم والحصول على دليل ملموس للإمساك برئيسها "جلال"، فيوافق على ذلك من أجل الانتقام لعائلته التي قاست الويلات منذ اختطاف شقيقه.

أبطال مسلسل من الداخل

ويؤدي دور بطولة العمل العديد من النجوم الأتراك، وهنا نعرض أبرزهم:

شاتاي أولوسوي

أراس بولوت

إنيملي

جتين تيكندور

داملا كولباي

رضا أوغلي

