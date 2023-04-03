سامر اسماعيل يتصدّر الترند رغم غيابه عن الموسم الرمضاني الحالي.. ما القصة؟

تصدّر اسم النجم السوري "سامر اسماعيل" وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليوميين الماضيين، بالرغم من عدم تواجده في أي عمل خلال رمضان الحالي 2023.

الجمهور يستذكر شخصية سامر إسماعيل في كسر العظم

استذكر الجمهور النجم السوري "سامر اسماعيل" بشخصية ريّان التي قدّمها في مسلسل "كسر عضم" والذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022.

وكانت شخصيّة ريّان قد انتهت خلال الحلقة العاشرة من الموسم الماضي، ومع حلول الذكرى الأولى لوفاة شخصية ريان يوم 10 رمضان الحالي، أعاد الجمهور إحياء الشخصية متحدثين عن العمل الذي حقق الكثير من النجاح.

وشكلت وفاة ريّان للجمهور صدمة كبيرة بسبب انتهائها خلال الحلقات الأولى من العمل، كما أن المسلسل تصدّر قائمة المسلسلات الأكثر تداولاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رغم مرور عام تقريباً على نهاية شخصية ريان اللي قدمتها بمسلسل #كسر_عضم بـ #رمضان الماضي إلا إنه أصداءها مكملة حتى اليوم 🙏

حب كبير للجمهور اللي عم يغرد ويستذكر هالشخصية، وسعادتي كبيرة إني قدرت اترك بصمة فيها للمشاهد 🙌#سامر_اسماعيل pic.twitter.com/eRzfNGcvNd — Samer Ismail | سامر إسماعيل (@samerjismail) April 2, 2023

ما مصير الجزء الثاني من كسر عضم؟

بالرغم من العمل على جزء ثاني من مسلسل "كسر عضم" والاستعداد له، إلا أنه تم الإعلان عن تأجيل عرض المسلسل الى ما بعد الموسم الرمضاني.

ويحمل الجزء الثاني من المسلسل الدرامي اسم "السراديب" وانضم العديد من النجوم ومنهم رشيد عساف حيث يقدّم شخصية كنعان والذي يخوض صراع مع الحكم.