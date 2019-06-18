"سامر سولستيس كريزي بونكرز رايدز"!

منشور 18 حزيران / يونيو 2019 - 08:36
"سامر سولستيس كريزي بونكرز رايدز"!
"سامر سولستيس كريزي بونكرز رايدز"!

تحدّ نفسك وشارك في "سامر سولستيس كريزي بونكرز رايدز" الذي يوفّر عدة مسافات للدراجات الهوائية لتناسب مختلف المستويات. تُقام هذه الفعالية مساءً ويمكن للرياضيين الاختيار بين مسافة 180 كم "أيرون مان رايد"، أو 161 كم "سنتشري رايد"، أو 100 كم "متريك سنتشري رايد". أما الراغبين بمسارات أقل صعوبة، فيمكنهم المشاركة في مسافة 38 كم و52 كم.

تُنظّم الفعالية في أقصر ليلة خلال الصيف على مسار القدرة للدراجات. شارك في هذا النشاط المميز ضمن أطول يوم وأقصر ليل خلال شهر يونيو.

التاريخ 21 يونيو 2019
الفئة رياضة
الموقع مسار القدرة للدراجات
الهاتف +971 50 105 7845
رسم الدخول 157.50 - 262.50 درهم
الدخول 9 مساءً
الموقع الإلكتروني https://www.premieronline.com/event/summer_solstice_crazy_bonkers_rides_4474

 

Via SyndiGate.info


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