تحدّ نفسك وشارك في "سامر سولستيس كريزي بونكرز رايدز" الذي يوفّر عدة مسافات للدراجات الهوائية لتناسب مختلف المستويات. تُقام هذه الفعالية مساءً ويمكن للرياضيين الاختيار بين مسافة 180 كم "أيرون مان رايد"، أو 161 كم "سنتشري رايد"، أو 100 كم "متريك سنتشري رايد". أما الراغبين بمسارات أقل صعوبة، فيمكنهم المشاركة في مسافة 38 كم و52 كم.



تُنظّم الفعالية في أقصر ليلة خلال الصيف على مسار القدرة للدراجات. شارك في هذا النشاط المميز ضمن أطول يوم وأقصر ليل خلال شهر يونيو.

التاريخ 21 يونيو 2019 الفئة رياضة الموقع مسار القدرة للدراجات الهاتف +971 50 105 7845 رسم الدخول 157.50 - 262.50 درهم الدخول 9 مساءً الموقع الإلكتروني https://www.premieronline.com/event/summer_solstice_crazy_bonkers_rides_4474