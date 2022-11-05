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سامو زين يتعرض لهجمة شرسة بعد ظهوره بـ(فستان)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 05 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 03:42
سامو زين
سامو زين

تعرض الفنان سامو زين لهجوم شرس بعد آخر ظهور له على حسابه بتطبيق (إنستغرام)، حيث ظهر وهو يرتدي ملابس أشبه بملابس النساء برفقة مصمم أزياء شهير داخل أتيليه خاص بفساتين النساء. 

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وتعرض سامو زين  لانتقادات وتعليقات غاضبة لارتدائه ملابس غير مألوفة  للجمهور العربي.

من جهته رد الفنان على الانتقادات التي تعرض لها عبر مقطع فيديو نشره على حسابه على موقع (انستغرام) قال فيه: (يعني انتم عارفين انا مش متعود ارد على أي حاجة أو أي خبر يظهر علي او يتم تداوله في أي حتة في أي مكان في العالم بس انتم مستوعبين طريقة الكومنتس اللي انتم تكتبوها يعني في حاجة غريبة صح بلاش انا معليش معليش يا جماعة اهدوا على نفسكم شوي لان ما شاء الله بقيتوا كلكم فاهمين في كل حاجة وعارفين في كل حاجة).

كلمات دالة:سامو زين

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