يُقام سباق سوبر سبورتس 10 أميال، الحدث الختامي لسلسلة السباقات الحالية، في 11 أكتوبر. إنّ هذا السباق المفعم بالمرح وروح المنافسة مُتاح للرياضيين المحترفين وهواة الجري من مختلف الأعمار والقدرات الجسدية. يُمكن للمشاركين المنافسة بالجري أو المشي في أربع سباقات: 16 كلم، 10 كلم، 5 كلم أو 3 كلم على مضمار خاص في شوارع مُغلقة خصيصاً للسباق في ميدان. استمتع بالجري في هذا السباق المليء بالمرح والسعادة على أنغام الموسيقى وهتاف الجماهير المساندة، بالإضافة إلى وجود محطات للمساعدة والإسعاف عند الحاجة.

التاريخ 11 أكتوبر 2019 الفئة رياضة الهاتف +971 50 164 6967 رسم الدخول 125-175 درهم الدخول 6:30 صباحاَ الموقع الإلكتروني https://www.supersportsuae.com/races/run-series-dubai-uae/