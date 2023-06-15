ستيفاني صليبا تحتفل بعيد ميلادها بملابس البحر

احتفلت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا بعيد ميلادها يوم أمس الموافق 14 يونيو، وذلك في أحد المنتجعات السياحية الفاخرة المطِّلة على البحر.

ستيفاني صليبا تحتفل بعيد ميلادها

وتوجَّهت صليبا عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت متابعيها مقطع فيديو لاحتفال البسيط الذي اقتصر عليها وعلى وصديقها هشام عرموني، حيث ظهرت جالسًا على جدار إسمنتي يطل على البحر، واضعةً قالب من الحلوى أمامه، صمم على شكل طابقين مزينيين بأشكال الورود وأوراق الشجر.

فيما أطلَّت بملابس للبحر جاء تصميمها على شكل فستان صيفي متعدد الألوان تميَّز بفتحتين جانبيتين تصلان لمنطقة أعلى الفخذ، فيما جاء بقصة صدر عريضة على شكل حرف V.

وأرفقت صليبا الفيديو بأغنية بعنوان Made To Shine، التي تضمنت كلماتها عبارات ترمز إلى القوة، وجاء فيها: "عندما يعم الظلام، عليَّ جعل الضوء يشع..فقط شاهدني وأنا أتألق، أنا لا أختبئ في الغبار، لن أتستر أبدا".

على الجانب الآخر، شارك عرموني مقطع فيديو يضم لقطات مختلفة تجمعه بستيفاني، وأرفقها بأغنية "شكرًا من هنا لبكرة" للفنان المصري عمرو دياب، وعلَّق مهنئًا: "عيد ميلاد سعيد من هنا لبكرة أختي".