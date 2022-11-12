سحب فيلم (الهيبة) من السينمات المصرية لضعف إيرداته

سُحب فيلم (الهيبة) بطولة الفنان السوري تيم حسن، من دور العرض السينمائية المصرية، وذلك بعد 22 يومًا فقط على عرضه في السينمات، حيث لم يحقق نجاحًا ملحوظًا.

ولم تتخطى إيرادات فيلم الهيبة على مدار الثلاث أسابيع الماضية، سوى 857،514 جنيهًا، وذلك وفقا لمدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي.

يشار ان فيلم (الهيبة) هو فيلم اكشن و إثارة من بطولةتيم حسن، منى واصف، سعيد سرحان، زينة مكي، رفيق علي أحمد، محمد عقيل، نقولا دانيال، ناظم عيسى، عبدو شاهين، كنان جوبان، مو لطيف، والفيلم من تأليف عصام بو خالد، سامر البرقاوي، سعيد سرحان، وتحت قيادة المخرج سامر البرقاوي، كما يختتم هذا العمل سلسة مواسم الهيبة الخمسة.