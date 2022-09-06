طرح برومو فيلم الهيبة .. مشاهدة مظلمة يغزوها الخوف

عاد الفنان السوري تيم حسن لإثارة تشويق متابعيه والمشاهدين بعرض الفيديو الترويجي الأول لفيلمه القادم "الهيبة"، عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

البرومو الدعائي لفيلم الهيبة

وشارك تيم حسن متابعيه البرومو الدعائي لفيلمه القادم، والمقرر عرضه بتاريخ 29 سبتمبر، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن مشاهد حماسية يغزوها الغموض والإثارة والتشويق، ومشاهد الرصاص والأسلحة النارية،وغيرها من اللقطات المظلمة.

وظهر في الفيديو كل من نجوم العمل: تيم حسن، الفنانة القديرة منى واصف، والفنانة اللبنانية زينة مكي، والنجم اللبناني رفيق علي، وغيرهم من أبطال العمل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الترويجي، مبدين إعجابهم وحماسهم لمشاهدة العمل في دور السينما، وكان من بينهم الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني بالإضافة إلى زملائه الفنانين أمثال: طلال مارديني، وميسون أبو أسعد، وشمس الكويتية، ومصطفى سعد الدين، وغيرهم.

اختلافات بين مسلسل "الهيبة" والفيلم

واتضح أن هنالك العديد من الاختلافات بين الفيلم والمواسم الخمسة من مسلسل "الهيبة"، حيث أن الممثلة اللبنانية زينة مكي ستتصدر البطولة النسائية، وسيعود النجم اللبناني رفيق علي أحمد بدور الختيار، والذي سبق له المشاركة في الجزء الرابع من العمل، "الهيبة العودة".

من جهة أخرى، ستغيب شخصيتين أساسيتين عن العمل هما: "منى"، و"شاهين"، بينما ستشارك ملكة جمال أذربيجان، نتالي سوكولفسكايا، في الفيلم إلى جانب تيم حسن، حيث شاركت سابقًا العديد من الصور التي تجمعها .

فيلم الهيبة





أجري تصوير الفيلم في تركيا، حيث يدور حول "جبل"، الذي يجسد دوره تيم حسن، والتي تطلب منه عصابة مافيا تنفيذ مهمة تنطوي على تخليص ابن مستثمر روسي اختطف في منطقة السهل، ولإرغامه على تأدية المهمة يقومون بسرقة ابن أخيه "جو"، إلَّا أن ابن المستثمر يقتل على يد تجار المخدرات في عملية تحرير فاشلة.

بعدها تطلب عصابة المافيا من "جبل" إعادة جثة القتيل وتسليمها في اسطنبول مقابل إعادة ابن أخيه، ومن هنا تبدأ الأحداث بالاشتعال.

