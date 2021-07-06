سحر كامل تفارق الحياة بعد مسيرة دامت 40 عامًا.. صاحبة ايفيه: "وانا مالي يا لمبي"

فارقت الفنانة المصرية سحر كامل الحياة صباح أمس الإثنين، وأعلن وفاتها الممثل المصري محمد علي رزق بمنشور مؤثر أشاد بها وبدعمها له.

أعلن محمد علي رزق وفاة سحر كامل، المشهورة بإفيهاتها مع عدد من نجوم الكوميديا في مصر، عبر حسابه في موقع "فيسبوك" مُرفقًا بصورتها، جاء فيه: "توفيت إلى رحمة الله، صديقتي وأختي الكبيرة وأول من ساعدتني لأكون ممثلا".

وأضاف: "علمتني ماذا أفعل وكانت تأخذني لمكاتب الكاستينج (تجارب الأداء).. كانت تمسك النصوص وتساعدني على الحفظ، وتفهمني".

وتابع: "السلام أمانة لأبي وكل الحبايب الذين سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبي ولكل الذين فارقونا".

أمتعتنا سحر كامل خلال الـ40 عامًا بإفهاتها في أفلام كوميدية شهيرة، وأكثرها إضحاكًا جملة "وأنا مالي يا لمبي" من فيلم الناظر" بطولة محمد سعد وأحمد حلمي وعلاء ولي، وجملة "اديني الحقنة بسرعة أرجوك محتاجة الجرعة" من فيلم "وش إجرام" بطولة محمد الهنيدي.