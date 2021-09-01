سري السيلاوي يكشف هوية ضحيته في مدرسة الروابي.. ليان أم ليث؟

أبدع نجل الإعلامي الأردني الراحل سعد السيلاوي في تأدية دوره باحترافية في المسلسل الأردني "مدرسة الروابي للبنات"، ورغم أنه ظهر في عدة مشاهد تعد على الأصابع إلَّا أنه كان بمثابة المحرك للأحداث.

جسَّد سري السيلاوي دور "حازم"، شقيق الطالبة ذات الشعبية الكبيرة "ليان"، الذي يمثل عقلية الشاب الأردني المدفوع وراء كلام المجتمع والفكر المتجذر حول الشرف والعار الذي قد تلحقه الفتاة لأهلها في حال كشف عن وجود علاقة تجمعها بشاب.

وخلال لقاء له مع برنامج ET بالعربي، سئل سري السيلاوي حول هوية الشخصية التي قتلها في نهاية المسلسل، هل هي شقيقته "ليان" أم حبيبها "ليث"، لكن إجابته اقتصرت حول العبرة التي يختزلها المشهد والفكرة المستفادة منه، وقال: "يلي بقدر أقلك إياه انه المشهد الأخير العبرة منه مش انه مين قتلت، العبرة منه برضو كأنا شايفه بدوري كحازم أنه حازم نفسه ضحية مجتمع يعني بهداك المشهد هو الشعور يلي عنده اياه انه هاي اختي يلي انا بحبها، بس شو الناس رح يحكو عليِّ؟"

وحول إذا ما كان سيشارك بعمل جديد، أشار أن ذلك يعتمد على طبيعة المشروع القادم، وخاصة انه ليس ممثلًا وهذا هو أول دور تمثيلي له.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في التعقيب على رده الغامض خاصة انه لم يعجب على تساؤلاتهم حول الشخص الذي قتله، فعلَّق أحد المتابعين: "ما تغير شي للحين عندنا فضول نعرف قتلت انا مو فاهمه انتو ليه ما تجابون على ذا السؤال؟".

وعلَّق آخر: "هم ما يقولون مين مات لسببين، في جزء ثاني او هم بنفسهم مو عارفين".

من جهة أخرى، تكهنت إحدى المتابعات أن الضحية هو "ليث" مبررة إجابتها: "لا قتل الشب، هيك بكون القدر انتقم من فاتن على عدم قيامها بالصح وانها ما كانت قد المسؤولية".

ويجدر الإشارة إلى أن السيلاوي هو شقيق ركين" التي أدَّت دور الطالبة "نوف" في المسلسل.

مشهد قتل حازم شقيقته في مسلسل مدرسة الروابي

تدور الأحداث الأخيرة للمسلسل حينما يوقع "ليث"، ابن مديرة مدرسة الروابي، الطالبة المتنمرة "ليان" في حبه، ما يدفعها للهرب باستمرار من المدرسة ومخالفة قوانينها من أجل لقائه.

إلَّا أن علاقتهما الرومانسية تنتهي نهاية صادمة ومأساوية بعدما يقنع حمدان حبيبته ليان في الذهاب برفقته وزيارة مزرعته الخاصة لوحدهما، ورغم تأكدهما أن لا أحد يعلم مكانها تستطيع "مريم" معرفة موقع الشالية لترسله ل"حازم"، شقيق ليان، الذي يًعرف بطباعه الصعبة وعقليته المتحجرة، فيتوجَّه الأخير نحو الشالية مسرعًا بسيارته ويقتحم المنزل ممسكًا المسدس بيده وموجِّهًا فوهته ناحية جسد ليان، ورغم توسلاتها إلَّا اأننا نسمع دوي صوت الطلقة في الهواء.

وليس معروفًا إذا ما قتل حازم شقيقته أم أنها مجرد رصاصة في الهواء؟