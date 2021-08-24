شبه صادم يجمع نجمة مدرسة الروابي وإيما ستون في هذه الصورة.. هل توافقنا الرأي؟!

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجمة مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، جوانا عريضة، خلال أحدث جلسة تصوير لها مع خبير المكياج الأردني "هنداش" الذي أبدع في مكياجها.

بدت عارضة الأزياء جوانا عريضة غاية في الجمال بمكياجها الملفت الذي سلط الضوء على عيونها الخضراء الواسعة وشعرها الأحمر المموج، حيث أبدع "هنداش" في إبراز تقاسيم وجهها الجذاب الذي شببها البعض للنجمة العالمية "إيما ستون".

وقد أثارت صورة جوانا موجة من الجدل بين المتابعين الذين رأى بعضهم أنها تشبه إيما ستون لحد بعيد خاصة أن الفنانتين تتمتعان بعيون خضراء براقة وشعر أحمر رائع، إضافة إلى تقسيمة الفك وشكل الشفاه والأنف.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الصورة، فكتبت إحداهن: " صح واجمل كمان منها بس طريقة حكيهم والابتسامه نفسها اكثر ممثلة شدتني من مسلسل الروابي".

وعلَّقت أخرى: "انا فكرتها هي اول شي بس انتبهت عالعيون غير لون و عاملة شد".

من جهة أخرى، رأى البعض أن جوانا أكثر جمالًا من الفنانة العالمية، فكتب أحد المتابعين: "جوانا عريضة اجمل بكتير من ايما ستون ولا يوجد شبه بينهم".





بنات الروابي يكتسحن "تيك توك"

حظي المسلسل الأردني "مدرسة الروابي للبنات" بشعبية كبيرة بين المشاهدين منذ عرضه على شبكة "نيتفلكس" حتى أنه بات هوس الكثير من المشاهدين الذين أعجبوا بفكرته وأشادوا بأداء الممثلات واستمتعوا بأغانيه وتحديدًا أغنية "نحن فتيات الروابي".

وتصدر هاشتاغ "نحن فتيات الروابي" تطبيق "تيك توك" وبات اسم نجمات العمل شهيرًا بعد توثيق حساباتهن، ووصل عدد استخدامات هاشتاغ "مدرسة الروابي" لوحده أكثر من 404 ألف مشاركة من قبل مستخدمي التطبيق.

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وهم يرقصون على أنغام أغاني المسلسل، وهنا نعرض بعضًا منها:

@h.mansour4 مين مشتاق لايام المدرسة و صحبتها 🚌 و انت ايش شخصيتك في الشلة كانت 🤪يلا نتذكر هذه الايام مع #مدرسة_الروابي_للبنات يعرض الان على نتفلكس ♬ AlRawabi School for Girls Anthem Remix - Jara

قصة مسلسل مدرسة الروابي للبنات

ويروي المسلسل قصة مريم والتي لها صديقة وحيدة في المدرسة وهي دينا "يارا مصطفى" الفتاة الإيجابية والمرحة، وتتعرض مريم للتنمر من قبل ليان "نور طاهر" مما يدفعها للذهاب للمديرة فاتن "نادرة عمران" والتي تكون على علاقة جيدة مع ليان بسبب انها ابنة مسؤول مهم وتخبرها عن هرب ليان أكثر من مرة من الباص لمقابلة حبيبها.

وتقرر ليان الانتقام من مريم بمساعدة صديقتيها رقية "سلسبيلا" ورانيا "جوانا عريضة"، وتستدرجان مريم إلى مكان بعيد ويضربونها بطريقة وحشية تتسبب لذهابها إلى المستشفى.

ولا يتوقف الأمر هنا حيث وبعد عودة مريم من المستشفى تبرر ليان فعلتها بتحرش مريم بها وتشهد معها الطالبات، فيما تختار الطالبة المستجدة نوف "ركين سعد" الصمت وعدم الكشف على الحقيقة وهي الشاهدة الوحيدة على ما حصل.

وبسبب هذه الحادثة تعاني مريم من مشاكل نفسية وتبدأ بأخذ أدوية اكتئاب وزيارة طبيبة نفسية، وبعد العودة للمدرسة ترسم خطة للانتقام، وتقرر نوف مساندتها بالإضافة إلى دينا التي تنضم لهما في الخطة.

وخلال أحداث العمل وبسبب بعض التفاصيل تتراجع نوف عن الانتقام هي ودينا لتقرر مريم الاستمرار وحدها، وبعد انتقامها من رقية ورانيا تقرر الانتقام من ليان والمديرة فاتن.

إلا أن الانتقام من ليان لم يكن عاديًا حيث انها تخبر أخاها المتزمت بمكان تواجد شقيقته مع حبيبها، لينتهي العمل بعد أن يسمع المشاهد دوي إطلاق النار دون معرفة هل قتل حازم شقيقته ليان ام تراجع وأطلق النار في الهواء خاصة أنه كان يشعر بالتردد، ورأى البعض ان النهاية تحمل امكانية جزء ثانٍ من العمل وهو ما طالب به الجمهور متمنين أن لا تنتهي شخصية ليان.