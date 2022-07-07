سعاد سليمان تفاجئ متابعيها بارتدائها النقاب بعد اعتزالها

فاجأت الفنانة الكويتية المعتزلة سعاد سليمان متابعيها مؤخرًا بارتدائها النقاب، وذلك بعد اتخاذها قرار ارتدائها الحجاب قبل عام والنصف عام.

سعاد سليمان ترتدي النقاب

شاركت سعاد سليمان، المشهورة باسم "سعودة"، متابعيها عبر حسابها على "سناب شات" مقطع فيديو ظهرت في مرتديةً النقاب، مُشيرةً أنها ما تزال في طور تعلم الطريقة الصحيحة لارتدائه، آخذةً بنصائح متابعاتها، كما شكرت كل من هنأها بارتدائها وبارك لها.

وحول أسباب ارتدائها إياه، أجابت باختصار أن الله يهدي من يشاء، مُشيرةً أن الداعية الأمريكية المقيمة في الكويت، شريفة كارلو، التي اعتنقت الإسلام منذ عقود كانت مثلها الأعلى وملهمتها لارتداء الحجاب، بعدما شاهد إحدى لقاءاتها بمحظ المصادفة.

اعتزال سعاد سليمان التمثيل



ويأتي قرار سعاد، ابنة الممثلة الكويتية مي البلوشي، بارتداء النقاب، بعد مرور أشهر على قرار اعتزالها التمثيل نهائيًا وارتدائها الحجاب، حيث شاركت منشور قالت من خلاله: "أعلن اعتزالي المجال كممثلة".



وعن سبب اعتزالها التمثيل في ذلك الوقت، أجابت في فيديو قائلة: "سبب اعتزالي الحمدلله هو أنني قبلت في تربيه اساسيه تخصص إسلامي وهذا الذي اريده، وسوف اجعل حياتي للدراسة وأطفالي وليس لدي وقت للتمثيل، بالإضافة أنني تحجبت ولا اريد اي شيء يخدش حجابي، وأرفض أن أكون ممثلة.. سوف اكون حاضرة معكم دائما وليس معني أن ابتعد عن التمثيل عدم ظهوري مجددا بل سوف أشارك بمقاطع فيديو في أوقات عدم انشغالي، أما قرار اعتزالي فأنا مقتنعة به وأشعر براحة كبيرة".

سعاد سليمان من عائلة فنية

وتنتمي سعاد إلى عائلة فنية بامتياز فوالدتها الفنانة مي البلوشي، وخالتيها الفنانتين مرام البلوشي وهند البلوشي وشقيقتها الفنانة شيماء.

