نجوم لبنانيون يطالبون بأشد العقوبات على "سفاح الأطفال"

استفاق العالم العربي على جريمة مروعة جديدة بحق الأطفال والطفولة، بعدما سوَّلت لمتقاعد عسكري لبناني سابق نفسه على اغتصاب الأطفال من كلا الجنسين ودون النظر إلى حالتهم الصحية ليلقب إعلاميًا بـ"سفاح الأطفال" أو "سفاح القاع".

تكشَّفت خلال الساعات الماضية تفاصيل الجريمة المروعة التي ارتكبها المتقاعد العسكري "إ.ض.ض" الكائن في بلدة قاع التابعة لمنطقة بعلبك الهرمل، الذي أقدم على اغتصاب أكثر من 20 طفل قاصرٍ من إناث وذكور تحت تأثير المخدر، حتى أنه ارتكب أفعاله الشنيعة بحق طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومع تصدر هاشتاغ "سفاح الأطفال" موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تفاعل العديد من نجوم لبنان مع الهاشتاغ معربين عن غضبهم إزاء ما يمر به المجتمع من إنعدام الضمير والإنسانية، مطالبين بأشد العقوبات في حق المتهم.

وتوجَّه الإعلامي اللبناني، ويسام بريدي، عبر حسابه الخاص ليبيِّن الطريقة التي لا بد فيها من معاقبة الجاني، حيث نشر صورة مرسومة لرجل معلَّق داخل عامود ادخل من مؤخرته بتجاه فمه، وكتب: "كل من يتعرض لطفل هيك لازم يكون مصيره.. #سفاح_الاطفال".







وأبدى المغني اللبناني، زين العمر، غضبه وانزعاجه بالطريقة التي تتعاطى بها الحكومة الموضوع، وكتب في تغريدة: "يا ريّس اذا كانوا ١٠٠ ضحية أو ضحية شو الفرق.. من يتحرّش بطفل هو مجرم ويجب إنزال أشد العقوبات فيه.. خلصنا بقا محسوبيات.. الله لا يجرّب حدا بس يللي بدّو يدق بولد لازم يقطعوه هذا وحش مجرم وايس له الحق ان يعيش بين البشر".

ونشرت الممثلة اللبنانية، كارين سلامة، مقال يفيد أن عائلة الضحايا يتعرضون للضغط، وأرفقته بتعليق: "هيدا بده شنق.....شنق ".

تفاصيل جريمة سفاح الأطفال

يذكر أن قضية "سفاح الأطفال" بدأت الظهور إلى العلن منذ يوم الأربعاء الماضي، 29 يونيو 2022، بعدما هرع أحد الأطفال إلى ذويه حينما رأى نفسه عاريًا داخل منزل المتقاعد العسكري "إ.ض.ض"، حينما استفاق من المخدر الذي وضع له في كأس العصير الذي يقدمه المتهم لضحاياه.

وقد توجَّهت عائلة الطفل إلى فرع المخابرات الجيش في المنطقة للإبلاغ عن المجرم، التي بدورها داهمت منزل المتقاعد العسكري ليلة الأربعاء، وأوقفته بعد مراقبة بدأت منذ أسبوع إثر بلاغ مشابه تقدم به طفل آخر للاشتباه في قيامه بأعمال منافية للأخلاق مع الأطفال بعد تخديرهم.

ويُشار إلى أن الجاني كان يترصد ضحاياه الأطفال، وعددهم 20 طفلًا، من خلال مقهى يملكه في داخل البلدة، ويعمد إلى اصطيادهم عبر إغوائهم بشرب عصير يحتوي على مواد مخدرة ثم يقوم بتخديرهم وهتك أعراضهم.