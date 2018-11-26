سعد الصغير يحتفل بخطوبة ابنه الأكبر.. صورة!

سعد الصغير

احتفل الفنان المصري الشعبي سعد الصغير بخطوبة ابنه الأكبر محمد والشهير بـ "توتي"، ونشر الصغير عبر حسابه الخاص في إنستغرام صورة تجمعه بابنه وعروسته مُعبرًا عن سعادته بهذه المناسبة من خلال تعليقه على الصورة.

وتفاعل جمهور الصغير مع الصور مُباركين له خطوبة ابنه، كما وتغزل عدد كبير منهم بجمال ووسامة العريس، وفيما رأى عدد منهم انه قريب الشبه من والده إلا انه أجمل.

كما ونشر سعد صورة مع ابنه الأصغر محمود خلال رقصهما سويًا في حفل خطوبة ابنه الأكبر محمد، وتمنى من خلال التعليق أن يفرح به هو الآخر في القريب العاجل.

وكان الفنان المصري الشعبي سعد الصغير قد شارك مؤخرًا في برنامج تخاريف والذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وكشف الصغير خلال اللقاء الكثير عن تفاصيل حياته، حيث تحدث عن تعرضها للخيانة من قبل أصدقائه المقربين، وعن وفاة والدته وتأثيرها عليه، كما وتحدث عن زواجه السري من الراقصة شمس.

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