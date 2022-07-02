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سعد الصغير يعود لبرلنتي عامر بعد عدة شهور من الطلاق

سهير العابد

سهير العابد

منشور 02 تمّوز / يوليو 2022 - 04:12
سعد الصغير و برلنتي عامر
سعد الصغير و برلنتي عامر

أعلن الفنان الشعبي سعد الصغير عودته لزوجته برلنتي عامر بعد طلاقهما منذ 5 أشهر تقريبا.

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هذا و نشرت برلنتي فيديو عبر حسابها بموقع (فيسبوك) من منزلها وظهر فيه سعد الصغير وهو يغني لها: (أنا واقع في عرضك، وواقع في طولك، تاخدي عمري كله، إني بس أطولك، برلنتي نمرة واحد، مفيش أي واحد، هيحبك زي ما أنا بحبك، أحلى عيد جواز)، وعلقت برلنتي علي الفيديو: (ربنا ما يحرمني منك بيرلنتي نمرة 1).

يذكر أن برلنتي عامر كانت قد علنت انفصالها عن زوجها في فبراير/شباط الماضي، حيث كتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك):(بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي) وذلك بعد فترة من الجدل عن هذه الزيجة والخلافات مع الزوجة الأولى.

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