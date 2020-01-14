سعد لمجرد وميريام فارس يشعلان الأجواء في جدة وهذه أبرز اللقطات (صور وفيديو)

أشعل كل من النجمين سعد لمجرد وميريام فارس الأجواء خلال الحفل الذي قدماه في جدة ضمن حفلات منتصف العام وتحت رعاية هيئة الترفيه العامة في السعودية.

ووسط الحضور الجماهيري الكبير الذي زاد الحماس والإثارة، تألق الفنان المغربي سعد لمجرد على المسرح وقدم عدد من أغنياته الشهيرة مثل "سلام" و"نجيبك" و"المعلم" و"يخليك لي" و"غزالي" و"انتي باغية واحد" و"إنساي"، وفاجأ الجمهور بتقديمه لأغنية "ليلة لو باقي ليلة" باللهجة الخليجية.







من جهتها، أضافت ميريام فارس بعد لمجرد المزيد من الحماس والمرح في الحفل، حيث بدأت فقرتها بغناء "حبيبي سعودي"، وقدمت أيضًا عددًا من أغانيها القديمة والجديدة مثل: "أنا والشوق" و"من عيوني" ووجهت رسالة للجمهور بعد الحفل على تويتر وقالت: "ما أروع من جدة إلا جمهور جدة..بشكركم من كل قلبي وشكر كبير لشركة 360 لايف على التنظيم الأكثر من رائع".

ما أروع من جدة إلا جمهور #جدة . بشكركم من كل قلبي وشكر كبير لشركة @360LIVE2 على التنظيم الأكثر من رائع 💚 #ميريام_فارس_في_السعوديه https://t.co/fNGaWsZVXO — Myriam Fares (@myriamfares) January 12, 2020





يذكر أن هيئة الترفيه في السعودية استطاعت منذ العام الماضي وحتى الآن تنظيم العديد من الفعاليات المميزة مثل موسم الرياض وموسم جدة وموسم سمرات شتاء الرياض وشتاء طنطورة وغيرها، وشارك في هذه الفعاليات عدد كبير من النجوم في الوطن العربي والنجوم العالميين.

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