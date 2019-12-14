سعد لمجرد يستعد لـ(كارت أخضر)...أولى تجاربه التلفزيونية

بعد سنوات من التأجيل، كشف المنتج اللبناني زياد شويري، عن تفاصيل أول مسلسل يقوم ببطولته الفنان المغربي سعد لمجرد، على أن يعرض عبر منصة (نيتفليكس) الشهيرة.

وقال شويري، إن المسلسل تعاقد عليه مع لمجرد من فترة ولكن تم تأجيله، واتخذا مؤخرًا القرار بانطلاق التصوير في شهر فبراير/شباط المُقبل في لبنان، حسب موقع مصراوي.

وأضاف المنتج اللبناني، لبرنامج(اي تي) بالعربي، أنهما اختارا اسم (كارت أخطر)، كاسم مبدأي للعمل، وسيشارك سعد البطولة عدد من النجوم من مصر وسوريا، مؤكدًا أن الفنان المصري الذى سينضم خلال أيام سيكون مفاجأة.

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان كليب أغنية (نساي) والذي شاركه فيها الفنان المصري محمد رمضان.