سعد مينا يثير الرعب في "زقاق الجن".. عين بيضاء وجسد يسكنه الشيطان

تحوَّل الفنان السوري سعد مينه من رجل وسيم ذو هيئة أنيقة ومهندمة إلى رجل مخيف بعين بيضاء وملامح قاسية، ليتناسب مع دوره في مسلسل "زقاق الجن".

سعد مينه في زقاق الجن

ويجسد مينه شخصية "ناجي"، رجل قاسى الكثير في حياته ومرَّ بأمور صعبة من تنمر وسخرية من شكله المخيف، حيث نشرت الشركة المنتجة عدة صور لشخصيته، وأرفقتها بتعليق: "أسوأ ما قد تمنحك إياه الحياة هو وجه قبيح، مخيف.. يجعلك عرضة للتنمر والسخرية، هذا ما حصل مع "ناجي" الملقب ب "أبو عين بيضة".

وأشير إلى أن شخصية "ناجي"، الملقبة بـ”أبو عين بيضة”، هي نسيج من أسطورة الرعب والخوف في "الحارة" ولعنة بساتين الجن فيها، حيث تقول الخرافة أن الشيطان سكن جسد "ناجي"، وجرى تسخير ملوك الجن له، ليغدو كـ"الغول" في حكاية العمل.

أحداث مسلسل زقاق الجن

يتخذ العمل طابع درامي تاريحي فانتازي، تدور أحداثه الغامضة والشيقة في عام 1900 من القرن الماضي بمنطقة زقاق الجن الصناعية، المتواجدة في حي دمشقي قديم بالقرب من منطقة البرامكة ، والمشهورة بسوق لبيع قطع السيارات، حيث سميت بهذا الاسم لاعتقاد الكثيرين أنها مسكونة بالجن.

ويبدأ العمل بجريمة قتل تثير حالة من الرعب والتساؤلات في بين أهالي الحي، لتتابع وراءها الجرائم، ليتوضح في النهاية أن منفذها شخص واحد.

أبطال مسلسل زقاق الجن

ويشارك في العمل نخبة من النجوم من بينهم: أيمن زيدان، أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، شكران مرتجى، صفاء سلطان، حسن خليل، همام أيمن رضا، حمادة سليم، مديحة كنيفاتي، امارات رزق، سعد مينه، دوجانا عيسى، شادي زيدان، علاء زهر الدين، امانة والي، جيهان عيد، نجح سفكوني، لوريس قزق.

والعمل من تأليف محمد العاص وإخراج تامر إسحاق، وإنتاج شركة غولدن لاين.

