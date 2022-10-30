سعودي آيدول : كواليس تجمع تركي آل شيخ ولجنة التحكيم

يفصلنا شهر على بداية عرض الحلقات الأولى من برنامج "سعودي آيدول" بنسخته الأولى، والجميع يترقب الأحداث والخلافات التي ستقع بين أعضاء لجنة التحكيم.

تركي آل شيخ يروج لبرنامج سعودي آيدول

وشوَّق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ الجمهور بنشر اللقطات الأولى من كواليس البرنامج عبر حسابه على موقع "تويتر، التي التقطها خلال زيارة أجراها إلى مقر تصوير البرنامج في الرياض.

وظهر تركي آل شيخ برفقة القائمين على البرنامج وأعذاء لجنة التحكيم وهم: الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، والفنانة السورية أصالة نصري، والفنان العراقي ماجد المهندس والفنان السعودي أصيل أبو بكر.

وأعربت أحلام عن سعادتها لانطلاق البرنامج، وأعادت نشر مقطع فيديو مُرفقةً إياهن بتعليق، كتبت فيه: "حضور معاليك ودعمك المستمر هو النجاح الحقيقي.. شكرا معاليك اثلجت صدورنا بحضورك يا بوناصر.. ربي يحفظك الغالي عطيتنا طاقة كبيرة تشريف".

من جهته، نشر ماجد المهندس صورة من كواليس البرنامج على حسابه بتويتر، وكتب: "أحلى مفاجأة زيارة الرائع ابو ناصر لموقع تصوير سعودي أيدول نورتنا يا اغلى من جانا".

في حين نشر أصيل أبو بكر فيديو عبر حسابه في "تويتر"، وقال: "أسعدتنا بحضورك وزيارتك يابو ناصر.. زيارتك دعم كبير للمواهب السعودية الشابة".

من ناحيتها نشرت أصالة صور من الكواليس، وكتبت : "تشرّفنا اليوم بحضورك واهتمامك بالفنّ وتفاصيله رح تقطفوا زهوره لمًا تطلع هالمواهب العبقريّة ليكونوا أهمّ نجوم بالوطن العربي بفضل الله واهتمامكم .. دمت لوطن تحبّه بالأفعال أبو ناصر الغالي الطيّب الشجاع .. كلّنا فخر بهمتك وطاقتك الله يحفظك".

تشرّفنا اليوم بحضورك وإهتمامك بالفنّ وتفاصيله رح تقطفوا زهوره لمًا تطلع هالمواهب العبقريّه ليكونوا أهمّ نجوم بالوطن العربي بفضل الله وإهتمامكم .. دمت لوطن تحبّه بالأفعال أبو ناصر الغالي الطيّب الشجاع .. كلّنا فخر بهمتك وطاقتك الله يحفظك https://t.co/imW3HV05ki — Assala (@AssalaOfficial) October 29, 2022



وتأتي النسخة السعودية من برنامج المواهب بعد نجاح النسخة العراقية التي ضمت في لجنة التحكيم كل من: رحمة رياض، وحاتم العراقي، ويوسف نبيل.

