وقعة جديدة لـ مايا دياب في الرياض.. وردة فعل حسن الرداد تُثير السخرية (فيديو)

شاركت الفنانة اللبنانية "مايا دياب" فيديو لها عبر حسابها في إنستغرام برفقة الممثل "ماجد المصري" والممثل "حسن الرداد" داخل أحد المطاعم في العاصمة السعودية الرياض.

الفيديو الذي وصف بالمضحك أظهر سقوط مايا على الأرض بسبب مقلب من ماجد المصري، إذ قام الأخير بإخافة مايا مما تسبب في سقوطها من الطاولة بطريقة ظريفة، إلا أن ما لفت انتباه الجمهور ردة فعل حسن الرداد الذي كان يجلس أمامها، إذ قفز بطريقة حماسية للإمساك بها وحمايتها من السقوط.

وأثار رد فعل الرداد موجة من التعليقات الساخرة من قبل الجمهور وكان منها: "يا ويلك من إيمي"، واضاف أخر "حد يعمل منشن لـ إيمي يا جماعة، جوزها هيروح منها"

يذكر أن سبب تواجد مايا دياب في الرياض هو عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" الذي تشارك فيها إلى جانب عدد من النجوم، إذ كانت قد بيعت جميع تذاكر العرض الأول، وحققت المسرحية نجاحًا ملحوظًا خلال أيام العرض، كما أطلقت الفنانة الأغنية الخاصة بالمسرحية وتحمل عنوان "ربع ساعة".

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