نظارات سوداء ووجوه حزينة..شاهدوا بكاء الفنانات في عزاء المخرج الراحل سمير سيف

تواجد عدد كبير من النجوم والنجمات يوم أمس لحضور عزاء المخرج المصري الراحل سمير سيف، والذي تم إقامته في كنيسة العذراء في مصر الجديدة.

وكان من بين الحضور نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ومحمود حميدة وعايدة رياض وليلى علوي وميرفت أمين وسمير صبري ودلال عبد العزيز وإلهام شاهين والمؤلف وحيد حامد وندى بسيوني وغيرهم من الأسماء المشهورة في الوسط الفني المصري.

وكان الحزن ظاهرًا بشكل كبير على ملامح كل الحاضرين خاصة بعض الفنانات اللواتي لم يستطعن منع نفسهن من البكاء على الرغم من محاولة بعضهن إخفاء الدموع عن طريق ارتداء النظارات السوداء، وأكثرهن تأثرًا كان ليلى علوي وإلهام شاهين وندى بسيوني.

ويعد المخرج سمير سيف واحدا من كبار مخرجي السينما المصرية، وحققت أفلامه نجاحًا كبيرًا، ووصلت أعماله الفنية لنحو 200 عمل فني تنوعت بين السينما والدراما التليفزيونية.

وللمخرج سمير سيف العديد من الأفلام مثل: "الغول، المشبوه، الهلفوت، شمس الزناتي، كلام في الحب، "النمر والأنثى"، و"سوق المتعة"، و"معالي الوزير"، و"غريب في بيتي"، و"عيش الغراب" وغيرها.

وفي وقت سابق، أكد سمير سيف، أن عملية صناعة الأعمال السينمائية والدرامية خلال السنوات الأخيرة، غير طبيعية ومخالفة لأصول وقواعد صناعة السينما، والتي عمل بها كبار المخرجين والمنتجين الذين قدموا أعمالا فنية متميزة تفخر بها ذاكرة السينما المصرية.

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