  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. سلاف فواخرجي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

سلاف فواخرجي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

سهير العابد

سهير العابد

منشور 12 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 03:01
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها، بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).
وظهرت سلاف بإطلالة مميزة مرتدية فستانا أسود اللون، وتركت شعرها منسدلًا، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.

اقرأ ايضاًسلاف فواخرجي تحصل على الجواز الفلسطينيسلاف فواخرجي تحصل على الجواز الفلسطيني

يذكر ان آخر أعمال النجمة السورية كان في سباق رمضان الماضي، بالمسلسل السوري الاجتماعي (مع وقف التنفيذ).  وشارك في بطولة مسلسل (مع وقف التنفيذ) مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع،و غيرهم.

كلمات دالة:سلاف فواخرجي

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...