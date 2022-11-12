سلاف فواخرجي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها، بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

وظهرت سلاف بإطلالة مميزة مرتدية فستانا أسود اللون، وتركت شعرها منسدلًا، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.

يذكر ان آخر أعمال النجمة السورية كان في سباق رمضان الماضي، بالمسلسل السوري الاجتماعي (مع وقف التنفيذ). وشارك في بطولة مسلسل (مع وقف التنفيذ) مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع،و غيرهم.