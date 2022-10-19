سلاف فواخرجي تحصل على الجواز الفلسطيني

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" الجواز السفر الفلسطيني للفنانة السورية سلاف فواخرجي .

سلاف فواخرجي وجواز سفر فلسطيني

وأعربت سلاف فواخرجي عن سعادتها وفخرها بهذا التكريم، وشاركت متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" صورة قديمة لها مرتديةً الثوب الفلسطيني وصورة تجمعها بالسيد أنور عبد الهادي، مدير عام دائرة العلاقات العربية بمنظمة التحرير الفلسيطينية.

وكتبت فواخرجي نعربةً عن اعتزازها، قائلة: "شكرا لسيادة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس ( أبو مازن ) منحي وعائلتي جواز السفر الفلسطيني الذي أفخر به ماحييت وسام فخر وشرف.. وكل الشكر للسيد أنور عبد الهادي المحترم..مدير عام دائرة العلاقات العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية لتسليمي جواز سفري الفلسطيني.. لتكتمل سوريتي وهويتي".





وهنأ العديد من النجوم الفنانة لحصولها على الجواز الفلسطيني من بينهم: الفنانة السورية ذات الأصول الفلسطينية شكران مرتجى، وصفاء سلطان، وأيمن عبدالسلام.