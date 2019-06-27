سلاف فواخرجي تضج جمالا بإطلالة غجرية في أحدث صورها

خضعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي لجلسة تصوير جديدة داخل إحدى الغابات وظهرت باطلالة أقرب إلى الغجرية سواء من ناحية الشكل أول الرسم على وجهها، ووضع حلق في أنفها وكذلك الاكسسوارات التي ارتدتها، حسب اليوم السابع.

وفي سياق آخر انتهت سلاف من تصوير مشاهدها في مسلسل (خط ساخن) مع المخرج حسني صالح والذي توقف منذ فترة قبل العودة الى تصوير ما تبقى فيه من مشاهد على أن يتم تسويقه للعرض خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة حسين فهمي، نضال الشافعي، سهر الصايغ صلاح عبد الله، وميدو عادل، نرمين ماهر، محمود الجابري ومن تأليف فوزية حسين.