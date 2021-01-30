سلاف فواخرجي و إطلالة رقيقة بالأخضر في أحدث جلسة تصوير لها

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام).

وظهرت سلاف فواخرجي في الصورة مرتدية فستانا باللون الاخضر، مزين بتظريزات باللون الأسود من المنتصف، ومن الناحية الجمالية، تركت سلاف فواخرجي شعرها الاحمر منسدلًا علي كتفيها، مع مكياج جريء بالألوان الترابية، وبعض الاكسسوارات الرقيقة، حسب موقع صدى البلد..

جدير بالذكر أن سلاف فواخرجي تعرضت لحملة هجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بوستر مسلسل (شيكاغو) الذي ظهرت فيه بجرأة، وتظهر وهي تحاول ان تقبل بطل العمل.

ووصف البعض البوستر بالخادش للحياء، وتم توجيه انتقادات لاذعة لسلاف فواخرجي وأبطال العمل.

وكان موقف زوج سلاف فواخرجي صادما للبعض عندما نشر البوستر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) وعلق قائلا :(بعدستي، موفقة سولاف الغالية)،ليضع حدا للشائعات التي طالت سلاف فواخرجي وزوجها بأنهما اختلفا بسبب البوستر وقررا الانفصال.