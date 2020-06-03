سلمان خان وانجاز غير مسبوق يضعه في الصدارة!

تمكن نجم بوليوود من تحقيق رقم مشاهدات خيالي عبر تطبيق تيك توك وصل لـ 561.3 مليون مشاهدة.

وفي التفاصيل، شارك سلمان بتحدي عبر التطبيق لصالح شركة كوكاكولا بحركات راقصة وتمكن بتلك الحركات من ضرب رقم خيالي في المشاهدات وحتى بعدد الإعجاب الذي وصل لـ ما يقارب الـ 8 مليون لايك.

بحسب فانز سلمان خان فقد تمكن من بيع أكثر من مليون تذكرة لـ 15 فيلم على التوالي مستندين بتصريحهم إلى موقع بوكس أوفيس الهندي.

موقع بوكس أوفيس أنديا : #سلمان_خان صنعَ التاريخ في بيع مليون تذكرة لخمسة عشر فيلماً على التوالي للعقد الماضي وهذا بالتأكيد من بين أفضل مسار لنجم هندي على الأطلاق 🔥 . pic.twitter.com/W8C2c5poQm — سلمان خان بالعربي (@SKArabNews) June 2, 2020

يذكر أن آخر أعمال سلمان خان كان فيلم Dabangg 3 الذي يشارك في بطولته ديشا باتاني، رانديب هودا، جاكي شروب، ولقد حقق الفيلم نجاح كبير بين الجمهور على الرغم من الإيرادات القليلة على آثر الاحتجاجات التي شهدتها الهند.

كما كان من المفترض أن يعرض له فيلم "Kabhi Eid Kabhi Diwali" إلا أن التصوير قد توقف بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات الأمنية المربوطة فيه، أما عن قصة العمل فستكون مستوحاة من الأحداث في الهند إذ سيتحدث عن التعايش الديني، ففي الفيلم القادم سيكون والده مسلم ووالدته هندوسية، وعمته كاثوليكية وسيعطون مثال للتعايش الديني على الرغم من الإختلاف.

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