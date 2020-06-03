صورة قديمة لـ شاروخان تثير الجدل.. شاهد!

تداول رواد السوشال ميديا صورة قديمة لـ نجم بوليوود الشهير "شاروخان" من أيام المراهقة ظهر فيها بـ لوك لم يسبق للجمهور أن رأه فيه من قبل.

وظهر شاروخان في الصورة بـ شارب فقط وبنية جسدية ضعيفة نوعاً ما على عكس مظهره الحالي المنتفخ بالعضلات.

وتداول الجمهور الصورة بشكل واسع وعلقوا عليها بـ "إحزروا مين"؟ إلا أن الأغلب تمكن من التعرف على محبوب الملايين بسهولة وأضافوا أنه لم يتغير كثيراً.

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من جهة أخرى، كان شاروخان قد أثار الجدل بعد أن كشف عن ديانته وديانة زوجته، إذ أكد أنه يتبع الديانة الإسلامية وزوجته تتبع الهندوسية وكذلك أولاده، وأضاف أنه لا يجبر أحد على اعتناق دين معين وأن أفضل ما في الجيل الحالي أنهم لا يتحدثون عن الأديان بشكل مستمر ويؤمن بـ الإختلافات بين الأديان.

شاروخان كان قد شارك في ندوة مع مجموعة من ضحايا الهجوم الحمضي، وأكد على ضرورة أن تزداد الفعاليات من هذا النوع حتى يصبح المجتمع واعي أكثر ويعاملهم بطريقة جيدة بعيدة عن التنمر والنظرة المختلفة.

فنياً، يذكر أن آخر أعماله في السينما كان فيلم "زيرو" والذي صدر عام 2018، وكانت الصدمة كبيرة للمثل بعد أن فشل فيلمه الأخير ليتخذ القرار بـ أن يتروى قبل أن يعود للشاشة الكبيرة مرة أخرى.



وكانت منذ مدة قريبة قد صدرت أخبارعن أنه سيشارك بـ فيلم جديد مع المخرج علي عباس ظفار والذي كان قد أبدى إعجابه به سابقاً، لكن إلا الأن لم يتم التأكيد على الرغم أن المصادر أكدت أنه من المفروض أن يتم اصداره في السنة الحالية، ربما تم تأجيل الموضوع بسبب فيروس كورونا.

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