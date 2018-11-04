سلمان خان وشاروخان في فيلم جديد قريبًا..تعرّفوا على التفاصيل

نجوم بوليوود: سلمان خان، شاروخان

كشفت مصادر صحفية عن تحضيرات خلف الكواليس لمفاجأة فنّية من العيار الثقيل، حيث سيتشارك كل من نجمي بوليوود سلمان خان وشاروخان في بطولة فيلمهما القادم والذي سيتم تحت إشراف المخرج الهندي المخضرم سانجاي ليلا بهانسالي.

ومن المعروف عن هؤلاء النجوم الكبار في عالم بوليوود بأنهما يجلبان النجاح لأي فيلم يتواجدان فيه، وبحسب تقرير "Filmfare"، فإن نجوم فيلم "Padmaavat"، سيعودان سويًا للظهور في فيلم ذات طابع درامي وقصة ملحمية.

وإضافة إلى ما سبق، فقد تحدّث أحد الأشخاص المقربين من عالم صناعة الأفلام في بوليوود وقال: "سلمان خان وشاروخان سيتحدان من جديد في فيلم يتألف من بطلين تحت إشراف المخرج بهانسالي، وهو فيلم عائلي درامي عن صديقين يتحولان فيما بعد لأعداء".

وتابع: " سلمان وشاروخان الذان كانا قد عملا سويًا في الماضي، وافقوا مرة أخرى للمشاركة في فيلم جديد وقصة جديدة".

ويعمل حاليًا المخرج بهانسالي على تحضير الأفكار الأولية للعمل السينمائي الجديد، وفي الغالب سيحتاج لمدة 9 أشهر لاختيار باقي نجوم الفيلم وإلى فترة أخرى كافية حتى يستقر على السيناريو الخاص بالأحداث، وفي حال كل شيء تم حسب الخطة من المتوقع أن يصدر الفيلم في منتصف عام 2019.