سلمى أبو ضيف تثير الجدل بإطلالة غريبة في أسبوع الموضة الفرنسي

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

وخطفت سلمى الأنظار بلوك غير تقليدي من أسبوع الموضة في باريس، بفستان قصير باللون البيچ، وأضافت اكسسوارات باللون الأبيض على ذراعيها وحول عنقها لتعطي اللوك طابع مختلف.

هذا و قد شاركت سلمى أبو ضيف مؤخرا في عدة اعمال متميزة نذكر منها مسلسل (منعطف خطر) مع النجوم باسل خياط، ريهام عبد الغفور، وباسم سمرة،مسلسل (الاختيار 3) و(سوتس بالعربي)، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل (راجعين يا هوى)، والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.