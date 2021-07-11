سلمى أبو ضيف تخطف الأنفاس بإطلالة جريئة.. ووصلة رقص تجمعها بهاتين الفنانتين

شارك عدد كبير من النجوم في حفل زفاف المخرج والسيناريست عمرو سلامة، ولفتت الممثلة المصرية الحسناء سلمى أبو ضيف الأنظار بإطلالتها الجريئة ورقصها الحماسي.

وشاركت سلمى أبو ضيف متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو وسلسلة صور لظهورها المميز في الاحتفال، حيث تألّقت بإطلالة عصرية صممت خصيصًا لها، فارتدت فستان قصير ذي أكمام منفوخة تميَّز بفتحة ظهر طويلة، كما اعتمدت فيه قماش الساتان.

وأكملت أبو ضيف إطلالتها بتسريحة شعر نصف مرفوعة على شكل ذيل حصان بينما أسدلت خصلات شعرها وراء ظهرها، واعتمدت مكياج من درجات البرونزي مبرزًا ملامح وجهها الجذاب، بينما تزيَّنت بأقراط جاءت تصميمها على شكل أجنحة فراشة.

وأشاد الكثيرون بجمالها وجمال إطلالتها، فكتب أحدهم: "نص حلاوة الدنيا في الصورة دي".

وعلَّق آخر: "سلمى دائما تخطف قلبي بلوكاتها مميزة جدا".

من جهة أخرى، لا بد من المنتقدين ممن لم تعجبهم إطلالتها وشكلها ككل، فكتبت إحداهن: "هيا الناس دي مش متربيه ولأ بيتهيالي ؟ ولا فاكرين التربيه الاهاي وكلاس لازم تكون كدا ؟ واللهي عيب اخس عليكم . لو علي مال ومركز وقيمه روحو شوفو اميرات العالم وملكات. حتي تنوره ممنوع تكون قصيره . يعني قله الادب دي ملهاش داعي".

وعلَّق آخر: "اوكي فهمنا عاملة تان".

سلمى أبو ضيف ووصلة رقص

ونشرت الفنانة الجميلة مقطع فيديو يجمعها بالفنانتين هدى المفتي وتارا عماد أثناء رقصهن بحماس على أنغام الموسيقى.

يجدر الإشارة إلى عمرو سلامة عقد قرانه على المهندسة مروة البرماوي في حفل اقتصر فقط على عائلة العروسين وأصدقائهما المقربين يوم الجمعة الموافق 9 يوليو.